Столтенберг: страны НАТО договорились совместно противостоять усилению военной мощи Китая

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политика КНР представляет собой вызов интересам и безопасности альянса, но блок остаётся открытым к взаимодействию с Пекином.

Об этом говорится в коммюнике саммита в Вильнюсе.

Отмечается, что заявленные амбиции и «политика принуждения КНР» бросают вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО.

«Мы по-прежнему открыты для конструктивного взаимодействия с КНР, в том числе для обеспечения взаимной транспарентности, с целью защиты интересов безопасности Североатлантического союза», — сказано в документе.

10 июля Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Китай как противника и должен продолжать сотрудничество в сфере решения глобальных проблем.