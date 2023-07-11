Столтенберг: страны НАТО договорились совместно противостоять усилению военной мощи Китая
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Об этом говорится в коммюнике саммита в Вильнюсе.
Отмечается, что заявленные амбиции и «политика принуждения КНР» бросают вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО.
«Мы по-прежнему открыты для конструктивного взаимодействия с КНР, в том числе для обеспечения взаимной транспарентности, с целью защиты интересов безопасности Североатлантического союза», — сказано в документе.
10 июля Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Китай как противника и должен продолжать сотрудничество в сфере решения глобальных проблем.