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Столтенберг: НАТО не рассматривает Китай как противника

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Китай как противника и должен продолжать сотрудничество в сфере решения глобальных проблем.
Столтенберг: НАТО не рассматривает Китай как противника
  • AP
  • © Virginia Mayo

«НАТО не рассматривает Китай как противника. Мы должны продолжать взаимодействовать с Пекином в решении актуальных глобальных проблем, таких как распространение ядерного оружия и изменение климата», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

При этом он отметил, что проводимая Пекином политика «бросает вызов безопасности, ценностям и интересам НАТО».

Генсек альянса также призвал КНР «использовать своё значительное влияние на Москву», чтобы завершить конфликт на Украине.

Ранее Столтенберг заявил, что странам — членам НАТО не следует допускать зависимость от КНР в ряде сфер, включая критические поставки сырья.

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