Столтенберг: НАТО не рассматривает Китай как противника
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«НАТО не рассматривает Китай как противника. Мы должны продолжать взаимодействовать с Пекином в решении актуальных глобальных проблем, таких как распространение ядерного оружия и изменение климата», — приводит ТАСС слова Столтенберга.
При этом он отметил, что проводимая Пекином политика «бросает вызов безопасности, ценностям и интересам НАТО».
Генсек альянса также призвал КНР «использовать своё значительное влияние на Москву», чтобы завершить конфликт на Украине.
Ранее Столтенберг заявил, что странам — членам НАТО не следует допускать зависимость от КНР в ряде сфер, включая критические поставки сырья.