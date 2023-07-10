Столтенберг: НАТО не рассматривает Китай как противника

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Китай как противника и должен продолжать сотрудничество в сфере решения глобальных проблем.

«НАТО не рассматривает Китай как противника. Мы должны продолжать взаимодействовать с Пекином в решении актуальных глобальных проблем, таких как распространение ядерного оружия и изменение климата», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

При этом он отметил, что проводимая Пекином политика «бросает вызов безопасности, ценностям и интересам НАТО».

Генсек альянса также призвал КНР «использовать своё значительное влияние на Москву», чтобы завершить конфликт на Украине.

Ранее Столтенберг заявил, что странам — членам НАТО не следует допускать зависимость от КНР в ряде сфер, включая критические поставки сырья.