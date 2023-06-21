Столтенберг призвал избегать зависимости от КНР в ряде сфер

Странам — членам НАТО не следует допускать зависимость от КНР в ряде сфер, включая критические поставки сырья.

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Der Tagesspiegel.

Он отметил, что Китай не является противником НАТО.

«Я лишь предостерегаю от зависимости в определённых сферах, таких как критические поставки сырья», — заявил Столтенберг.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что Соединённые Штаты рассчитывают на двусторонние обмены делегациями с Китаем и на стабилизацию отношений между Вашингтоном и Пекином.