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Столтенберг призвал избегать зависимости от КНР в ряде сфер

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Странам — членам НАТО не следует допускать зависимость от КНР в ряде сфер, включая критические поставки сырья.
Столтенберг призвал избегать зависимости от КНР в ряде сфер
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Der Tagesspiegel.

Он отметил, что Китай не является противником НАТО.

«Я лишь предостерегаю от зависимости в определённых сферах, таких как критические поставки сырья», — заявил Столтенберг.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что Соединённые Штаты рассчитывают на двусторонние обмены делегациями с Китаем и на стабилизацию отношений между Вашингтоном и Пекином.

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