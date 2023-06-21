Столтенберг призвал избегать зависимости от КНР в ряде сфер
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Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Der Tagesspiegel.
Он отметил, что Китай не является противником НАТО.
«Я лишь предостерегаю от зависимости в определённых сферах, таких как критические поставки сырья», — заявил Столтенберг.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что Соединённые Штаты рассчитывают на двусторонние обмены делегациями с Китаем и на стабилизацию отношений между Вашингтоном и Пекином.