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Госсекретарь США заявил, что Вашингтон рассчитывает на стабилизацию отношений с Пекином

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Соединённые Штаты рассчитывают на двусторонние обмены делегациями с Китаем и стабилизацию отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Госсекретарь США заявил, что Вашингтон рассчитывает на стабилизацию отношений с Пекином
  • AP
  • © Leah Millis

«И я подозреваю, что по мере того, как ещё больше членов нашего правительства поедет в Китай, а китайские должностные лица будут приезжать в Соединённые Штаты, вы увидите пользу от этого по меньшей мере в стабилизации отношений», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

Вашингтон ожидает, что конкуренция с Пекином не приведёт к конфликту, добавил Блинкен.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что уровень стратегического партнёрства России и Китая позволяет быть уверенными, что выстраивание отношений КНР с другими странами не будет направлено против Российской Федерации.

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