Песков: выстраивание отношений Китая с другими странами не будет направлено против России
- РИА Новости
«Уровень партнёрских отношений, стратегического партнёрства с Китаем позволяет нам быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против нашей страны», — сказал Песков.
18 июня глава Госдепа Энтони Блинкен прибыл в столицу КНР. Он провёл переговоры с главой МИД КНР Цинь Ганом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Блинкен выразил мнение, что его визит в КНР положил начало процессу стабилизации отношений между двумя странами.