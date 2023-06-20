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Песков: выстраивание отношений Китая с другими странами не будет направлено против России

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что уровень стратегического партнёрства России и Китая позволяет быть уверенными, что выстраивание отношений КНР с другими странами не будет направлено против Российской Федерации.
Песков: выстраивание отношений Китая с другими странами не будет направлено против России
  • РИА Новости

«Уровень партнёрских отношений, стратегического партнёрства с Китаем позволяет нам быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против нашей страны», — сказал Песков.

18 июня глава Госдепа Энтони Блинкен прибыл в столицу КНР. Он провёл переговоры с главой МИД КНР Цинь Ганом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Блинкен выразил мнение, что его визит в КНР положил начало процессу стабилизации отношений между двумя странами.

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