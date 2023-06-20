Блинкен заявил, что его визит в Пекин послужит стабилизации отношений между США и КНР
«Как Китай, так и США понимают, что отношения между нами становились всё менее стабильными. Я думаю, это начало процесса, который позволит добавить стабильности», — цитирует его ТАСС.
По словам Блинкена, власти обоих государств понимают, что у них есть «обязательства проявлять ответственный подход в отношениях».
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что встреча Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина привела к прогрессу в отношениях США и Китая.