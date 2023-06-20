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Блинкен заявил, что его визит в Пекин послужит стабилизации отношений между США и КНР

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Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен выразил мнение, что его визит в КНР положил начало процессу стабилизации отношений между двумя странами, сообщает телеканал ABC.

«Как Китай, так и США понимают, что отношения между нами становились всё менее стабильными. Я думаю, это начало процесса, который позволит добавить стабильности», — цитирует его ТАСС.

По словам Блинкена, власти обоих государств понимают, что у них есть «обязательства проявлять ответственный подход в отношениях».

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что встреча Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина привела к прогрессу в отношениях США и Китая.

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