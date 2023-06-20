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Байден: встреча Блинкена и Си Цзиньпина привела к прогрессу в отношениях США и КНР

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Американский лидер Джо Байден заявил, что встреча госсекретаря Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина привела к прогрессу в отношениях США и Китая.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Не просто я думаю, а вы знаете сами, что был достигнут прогресс», — сказал Байден.

Он добавил, что через своего советника по нацбезопасности контактирует с Блинкеном.

«Мы находимся на правильном пути», — отметил президент США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден по-прежнему рассчитывает провести встречу с Си Цзиньпином.

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