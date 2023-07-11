Посол Антонов: США готовят общество к одобрению любых антироссийских мер на саммите НАТО
«Делается всё, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе», — цитирует РИА Новости Антонова.
По его словам, перед саммитом НАТО атмосфера в американском информационном поле накалилась до предела.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран спектакль в поддержку Украины.