Посол Антонов: США готовят общество к одобрению любых антироссийских мер на саммите НАТО

В США делается всё, чтобы подготовить американское общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые примут на саммите НАТО, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Делается всё, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе», — цитирует РИА Новости Антонова.

По его словам, перед саммитом НАТО атмосфера в американском информационном поле накалилась до предела.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран спектакль в поддержку Украины.