Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран спектакль в поддержку Украины.

«Будет в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными разыгран красочный спектакль», — цитирует её РИА Новости.

По словам Захаровой, происходит «массированная эшелонированная подготовка», министры правительств Финляндии записывают «виолончельные соло в поддержку Украины».

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что рассуждения о принятии Украины в НАТО частями говорят о том, что Запад оказался в сложном положении.

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино заявил, что лидеры стран Латинской Америки разрушили планы «лакея США» Владимира Зеленского отказом в посещении саммита ЕС — СЕЛАК.