Сенатор Пушков заявил, что НАТО попадёт в ловушку, если часть Украины примут в альянс
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Запад попадает в... ловушку, которой избежать не удастся», — сказал Пушков.
По его словам, суть этой ловушки можно выразить формулой «воевать нельзя отказаться».
«Где бы руководство НАТО ни поставило запятую, оба решения в случае членства Украины в альянсе неприемлемы для НАТО», — добавил сенатор.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью RND заявил, что Украину можно принимать в альянс поэтапно.
Позже в британской газете The Guardian заявили, что украинские власти не испытывают оптимизма в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11—12 июля.