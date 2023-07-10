Сенатор Пушков заявил, что НАТО попадёт в ловушку, если часть Украины примут в альянс

Сенатор Алексей Пушков заявил, что рассуждения о принятии Украины в НАТО частями говорит о том, что Запад оказался в сложном положении.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Запад попадает в... ловушку, которой избежать не удастся», — сказал Пушков.

По его словам, суть этой ловушки можно выразить формулой «воевать нельзя отказаться».

«Где бы руководство НАТО ни поставило запятую, оба решения в случае членства Украины в альянсе неприемлемы для НАТО», — добавил сенатор.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью RND заявил, что Украину можно принимать в альянс поэтапно.

Позже в британской газете The Guardian заявили, что украинские власти не испытывают оптимизма в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11—12 июля.