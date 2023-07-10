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The Guardian: Украина пессимистично настроена в отношении итогов саммита НАТО в Вильнюсе

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В британской газете The Guardian заявили, что украинские власти не испытывают оптимизма в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11—12 июля.

По данным газеты, в Киеве не ожидают, что встреча в Литве существенно приблизит Украину к вступлению в альянс.

«США и Германия, в частности, похоже, не желают поддерживать присоединение Украины к альянсу», — говорится в публикации.

Отмечается, что Киев может рассчитывать лишь на гарантии безопасности в виде военной помощи.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью RND заявил, что Украину можно принимать в альянс поэтапно.

Также американский лидер Джо Байден в интервью CNN заявил, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс в данный момент.

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