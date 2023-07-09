Экс-генсек НАТО Расмуссен поддержал идею принимать Украину в альянс частями

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью RND заявил, что Украину можно принимать в альянс поэтапно.

«Это всё, конечно, сложно, и, в конце концов, всё будет зависеть от решений Украины, но это в любом случае не является невозможным», — цитирует его РИА Новости.

По словам Расмуссена, это может оказать стабилизирующий эффект на всю Европу.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что невозможно быть полностью уверенным в участии президента Украины Владимира Зеленского в саммите в Вильнюсе.

Он отметил, что нельзя быть на 100% уверенным, что украинский лидер примет участие в саммите на фоне украинского конфликта.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Джо Байден манит украинское правительство перспективой вступления в НАТО, реализация такого сценария будет означать третью мировую войну.