Медведев: реализация вступления Украины в НАТО означает третью мировую войну
- РИА Новости
По его словам, Байден развязал затяжной конфликт с Россией, в ходе которого киевский режим уничтожает остатки своей страны.
«Сейчас он, исчерпав все ресурсы, обещает кассетные заряды и снова манит неонацистов в Киеве натовской перспективой, реализация которой означает третью мировую войну», — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Он отметил, что доминирование и ограничивание других стран является курсом любого американского лидера.
Ранее Байден заявил, что принятие Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением с Россией.
Также американский лидер отметил, что США были бы готовы предоставить Киеву гарантии безопасности после окончания конфликта.