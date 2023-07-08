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Медведев: реализация вступления Украины в НАТО означает третью мировую войну

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Президент США Джо Байден манит украинское правительство перспективой вступления в НАТО, реализация такого сценария будет означать третью мировую войну, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: реализация вступления Украины в НАТО означает третью мировую войну
  • РИА Новости

По его словам, Байден развязал затяжной конфликт с Россией, в ходе которого киевский режим уничтожает остатки своей страны.

«Сейчас он, исчерпав все ресурсы, обещает кассетные заряды и снова манит неонацистов в Киеве натовской перспективой, реализация которой означает третью мировую войну», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что доминирование и ограничивание других стран является курсом любого американского лидера.

Ранее Байден заявил, что принятие Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением с Россией.

Также американский лидер отметил, что США были бы готовы предоставить Киеву гарантии безопасности после окончания конфликта.

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