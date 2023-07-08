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Байден заявил, что два года назад отказал Путину в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО

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Президент США Джо Байден утверждает, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным два года назад отказался предоставить гарантии неучастия Украины в НАТО.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

По словам Байдена, во время встречи двух лидеров два года назад в Женеве Путин выразил желание получить от него обязательства о не вступлении Украины в НАТО.

«Мы этого не сделаем, потому что есть политика открытых дверей. И мы не будем ни от кого запираться», — ответил Байден.

При этом американский лидер дал понять, что не считает Украину готовой к вступлению в альянс. 

Ранее Байден заявил, что принятие Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением с Россией.

Также американский лидер отметил, что США были бы готовы предоставить Киеву гарантии безопасности после окончания конфликта.

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