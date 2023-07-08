Байден заявил, что два года назад отказал Путину в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
По словам Байдена, во время встречи двух лидеров два года назад в Женеве Путин выразил желание получить от него обязательства о не вступлении Украины в НАТО.
«Мы этого не сделаем, потому что есть политика открытых дверей. И мы не будем ни от кого запираться», — ответил Байден.
При этом американский лидер дал понять, что не считает Украину готовой к вступлению в альянс.
Ранее Байден заявил, что принятие Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением с Россией.
Также американский лидер отметил, что США были бы готовы предоставить Киеву гарантии безопасности после окончания конфликта.