Байден: США были бы готовы предоставить Киеву гарантии безопасности после окончания конфликта

Американский президент Джо Байден заявил, что США были бы готовы предоставить Украине гарантии безопасности по типу Израиля после окончания конфликта с Россией.

Об этом информирует РИА Новости.

«США были бы готовы на то время, пока идёт процесс... предоставить безопасность — а-ля безопасность, которую мы предоставляем Израилю», — сказал Байден.

При этом он отметил, что такое решение возможно в случае прекращения огня и мирного соглашения.

Также американский лидер добавил, что сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО ставить на голосование преждевременно.

Ранее Байден выразил мнение, что принятие Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением с Россией.

Также в Белом доме заявили, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.