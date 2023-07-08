Байден: США были бы готовы предоставить Киеву гарантии безопасности после окончания конфликта
Об этом информирует РИА Новости.
«США были бы готовы на то время, пока идёт процесс... предоставить безопасность — а-ля безопасность, которую мы предоставляем Израилю», — сказал Байден.
При этом он отметил, что такое решение возможно в случае прекращения огня и мирного соглашения.
Также американский лидер добавил, что сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО ставить на голосование преждевременно.
Ранее Байден выразил мнение, что принятие Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением с Россией.
Также в Белом доме заявили, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.