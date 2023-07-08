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Байден: США были бы готовы предоставить Киеву гарантии безопасности после окончания конфликта

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Американский президент Джо Байден заявил, что США были бы готовы предоставить Украине гарантии безопасности по типу Израиля после окончания конфликта с Россией.

Об этом информирует РИА Новости.

«США были бы готовы на то время, пока идёт процесс... предоставить безопасность — а-ля безопасность, которую мы предоставляем Израилю», — сказал Байден.

При этом он отметил, что такое решение возможно в случае прекращения огня и мирного соглашения.

Также американский лидер добавил, что сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО ставить на голосование преждевременно. 

Ранее Байден выразил мнение, что принятие Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением с Россией.

Также в Белом доме заявили, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

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