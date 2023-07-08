Байден: принятие Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением с Россией
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.
По словам Байдена, США «полностью привержены каждому дюйму территории НАТО».
«Если идёт война, то мы все в ней участвуем», — отметил американский лидер.
При этом он выразил мнение, что США «были бы в состоянии войны с Россией», если бы дела обстояли таким образом.
Ранее в Белом доме заявили, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.
Также американский президент Джо Байден заявил, что решение поставить Украине кассетные боеприпасы было принято, потому что и у Вооружённых сил Украины, и у Соединённых Штатов заканчиваются обычные снаряды.