Байден: кассетные боеприпасы переданы Украине, поскольку у ВСУ кончаются обычные снаряды

Американский президент Джо Байден заявил, что решение поставить Украине кассетные боеприпасы было принято, потому что и у Вооружённых сил Украины, и у Соединённых Штатов заканчиваются обычные снаряды.

Об этом американский лидер сказал в беседе с CNN.

«Этот конфликт зависит от боеприпасов. Они у них (ВСУ. — RT) кончались, и у нас их тоже мало», — признал Байден.

Президент добавил, что именно поэтому он принял рекомендацию Пентагона поставить ВСУ такой тип вооружения.

Байден назвал это решение «непростым».

7 июля в Белом доме заявили, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что кассетные боеприпасы несут опасность для населения Украины, но успех российских войск на поле боя неприемлем для Вашингтона.