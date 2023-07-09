Байден: США не видят единства в НАТО касательно приглашения Украины в альянс прямо сейчас

Американский лидер Джо Байден в интервью CNN заявил, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс в данный момент.

Об этом пишет РИА Новости.

«Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент», — отметил он.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Джо Байден манит украинское правительство перспективой вступления в НАТО, реализация такого сценария будет означать третью мировую войну.

6 июля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что американские СМИ подыгрывают преступным замыслам киевских властей перед июльским саммитом Североатлантического альянса.