Байден: США не видят единства в НАТО касательно приглашения Украины в альянс прямо сейчас
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Об этом пишет РИА Новости.
«Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент», — отметил он.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Джо Байден манит украинское правительство перспективой вступления в НАТО, реализация такого сценария будет означать третью мировую войну.
6 июля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что американские СМИ подыгрывают преступным замыслам киевских властей перед июльским саммитом Североатлантического альянса.