Посол Антонов: СМИ в США подыгрывают преступным замыслам Украины перед саммитом НАТО
- РИА Новости
Так Антонов прокомментировал публикации об угрозе подрыва Россией Запорожской АЭС.
«Обозреватели фактически подыгрывают преступным замыслам украинских властей в преддверии саммита НАТО: использовать теракт, чтобы оклеветать Россию как «ядерного террориста», — приводит заявление посла РИА Новости.
Как отметил Антонов, провокационные фейки американских СМИ демонстрируют, что освещение ими украинского конфликта переходит грани разумного.
Посол подчеркнул абсурдность заявлений о подготовке Москвой провокации на контролируемом Россией объекте.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об угрозе диверсии со стороны киевского режима на Запорожской АЭС, что может иметь катастрофичные последствия.