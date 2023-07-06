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Посол Антонов: СМИ в США подыгрывают преступным замыслам Украины перед саммитом НАТО

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что американские СМИ подыгрывают преступным замыслам киевских властей перед июльским саммитом Североатлантического альянса.
Посол Антонов: СМИ в США подыгрывают преступным замыслам Украины перед саммитом НАТО
  • РИА Новости

Так Антонов прокомментировал публикации об угрозе подрыва Россией Запорожской АЭС.

«Обозреватели фактически подыгрывают преступным замыслам украинских властей в преддверии саммита НАТО: использовать теракт, чтобы оклеветать Россию как «ядерного террориста», — приводит заявление посла РИА Новости.

Как отметил Антонов, провокационные фейки американских СМИ демонстрируют, что освещение ими украинского конфликта переходит грани разумного.

Посол подчеркнул абсурдность заявлений о подготовке Москвой провокации на контролируемом Россией объекте.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об угрозе диверсии со стороны киевского режима на Запорожской АЭС, что может иметь катастрофичные последствия.

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