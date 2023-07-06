Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что американские СМИ подыгрывают преступным замыслам киевских властей перед июльским саммитом Североатлантического альянса.

Так Антонов прокомментировал публикации об угрозе подрыва Россией Запорожской АЭС.

«Обозреватели фактически подыгрывают преступным замыслам украинских властей в преддверии саммита НАТО: использовать теракт, чтобы оклеветать Россию как «ядерного террориста», — приводит заявление посла РИА Новости.

Как отметил Антонов, провокационные фейки американских СМИ демонстрируют, что освещение ими украинского конфликта переходит грани разумного.

Посол подчеркнул абсурдность заявлений о подготовке Москвой провокации на контролируемом Россией объекте.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об угрозе диверсии со стороны киевского режима на Запорожской АЭС, что может иметь катастрофичные последствия.