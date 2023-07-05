Песков заявил об угрозе диверсии Киева на ЗАЭС с катастрофичными последствиями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об угрозе диверсии со стороны киевского режима на Запорожской атомной электростанции, что может иметь катастрофичные последствия.

По его словам, обстановка достаточно напряжённая.

«Действительно, велика угроза диверсии со стороны киевского режима», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что подобная диверсия может привести к катастрофичным последствиям.

Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявлял, что Украина в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.

В беседе с RT он подчеркнул, что концерн информирует МАГАТЭ обо всех формирующихся угрозах на ядерном объекте.