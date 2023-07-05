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Песков заявил об угрозе диверсии Киева на ЗАЭС с катастрофичными последствиями

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об угрозе диверсии со стороны киевского режима на Запорожской атомной электростанции, что может иметь катастрофичные последствия.
Песков заявил об угрозе диверсии Киева на ЗАЭС с катастрофичными последствиями
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

По его словам, обстановка достаточно напряжённая.

«Действительно, велика угроза диверсии со стороны киевского режима», — заявил представитель Кремля. 

Песков подчеркнул, что подобная диверсия может привести к катастрофичным последствиям.

Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявлял, что Украина в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.

В беседе с RT он подчеркнул, что концерн информирует МАГАТЭ обо всех формирующихся угрозах на ядерном объекте.

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