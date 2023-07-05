Песков заявил об угрозе диверсии Киева на ЗАЭС с катастрофичными последствиями
- AFP
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По его словам, обстановка достаточно напряжённая.
«Действительно, велика угроза диверсии со стороны киевского режима», — заявил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что подобная диверсия может привести к катастрофичным последствиям.
Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявлял, что Украина в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.
В беседе с RT он подчеркнул, что концерн информирует МАГАТЭ обо всех формирующихся угрозах на ядерном объекте.