Украина в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«5 июля буквально ночью, в тёмное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов — камикадзе», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Карчаа добавил, что альтернативным планом является сброс радиоактивных веществ, который предусматривает использование высокоточного снаряда «Точка-У», начинённого радиоактивными отходами.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС России блокируют попытки продвижения ВСУ, которые пытаются атаковать в Запорожской области с целью выйти на Токмак и Мелитополь, а также к дороге на ЗАЭС.

Он подчеркнул, что Вооружённые силы России перешли в активную оборону на линии фронта в Запорожской области, при этом они проводят и контратаки.