Рогов сообщил, что российская армия перешла в активную оборону в Запорожской области

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы России перешли в активную оборону на линии фронта в Запорожской области, при этом они проводят и контратаки.

Об этом сообщает РИА Новости.

Рогов отметил, что российские войска контратакуют с минимальными рисками для личного состава.

«Людьми никто не рискует, чего не скажешь о нашем противнике», — сказал он.

Ранее ВКС России поразили три пункта дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении.

Также ВС России пресекли действия разведгруппы противника на Запорожском направлении.

Кроме того, сообщалось, что экипажи вертолётов Ка-52 уничтожили технику ВСУ под Красным Лиманом.