Рогов сообщил, что российская армия перешла в активную оборону в Запорожской области
Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что российские войска контратакуют с минимальными рисками для личного состава.
«Людьми никто не рискует, чего не скажешь о нашем противнике», — сказал он.
Ранее ВКС России поразили три пункта дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении.
Также ВС России пресекли действия разведгруппы противника на Запорожском направлении.
Кроме того, сообщалось, что экипажи вертолётов Ка-52 уничтожили технику ВСУ под Красным Лиманом.