ВС России блокируют попытки продвижения ВСУ, которые пытаются атаковать в Запорожской области с целью выйти на Токмак и Мелитополь, а также к дороге на ЗАЭС.

Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как передаёт РИА Новости его слова, ВСУ атакуют с севера-востока Васильевского направления, пытаясь вклиниться в линию обороны ВС России. Цель украинской армии в том, чтобы пройти к Васильевке, откуда открывается дорога не только на Токмак и Мелитополь, но и на ЗАЭС, уточнил он.

«Наша стратегия активной обороны даёт свои результаты, враг не может продвинуться на линии боевого соприкосновения», — сказал Рогов.

Ранее он заявил, что Вооружённые силы России перешли в активную оборону на линии фронта в Запорожской области, при этом они проводят и контратаки.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил о смене стратегии контрнаступления ВСУ — он подчеркнул, что продвижение на фронте больше не является основной задачей.