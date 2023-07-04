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Секретарь СНБО Украины сообщил о смене стратегии контрнаступления ВСУ

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил о смене стратегии контрнаступления ВСУ — он подчеркнул, что продвижение на фронте больше не является основной задачей.
Секретарь СНБО Украины сообщил о смене стратегии контрнаступления ВСУ
  • AP
  • © Libkos

«Задача №1 — максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, боевой техники, пунктов управления, артиллерии и сил ПВО российской армии», — написал он в Twitter.

По словам Данилова, «война на уничтожение равна войне за километры».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Ореховском участке в Запорожье ВСУ ввели в бой резервы.

По его словам, ситуация является «горячей», идут интенсивные бои.

Он отметил, что украинские военные пошли на штурм в районе села Работина.

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