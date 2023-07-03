Рогов: на Ореховском участке в Запорожье ВСУ ввели в бой резервы

Украинские военные на Ореховском участке в Запорожской области ввели в бой резервы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Они ввели резервы в действие. Произошла переброска личного состава и военной техники, которые они бросают в атаку волна за волной», — цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, ситуация является «горячей», идут интенсивные бои.

Он отметил, что украинские военные пошли на штурм в районе села Работино.

Ранее Рогов заявил, что украинские войска готовятся предпринять попытку второго этапа масштабного контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни.