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Рогов: на Ореховском участке в Запорожье ВСУ ввели в бой резервы

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Украинские военные на Ореховском участке в Запорожской области ввели в бой резервы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: на Ореховском участке в Запорожье ВСУ ввели в бой резервы
  • Gettyimages.ru

«Они ввели резервы в действие. Произошла переброска личного состава и военной техники, которые они бросают в атаку волна за волной», — цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, ситуация является «горячей», идут интенсивные бои.

Он отметил, что украинские военные пошли на штурм в районе села Работино.

Ранее Рогов заявил, что украинские войска готовятся предпринять попытку второго этапа масштабного контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни.

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