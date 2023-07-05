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«Росэнергоатом» находится в постоянном контакте с МАГАТЭ на фоне подготовки Киевом ЧП на ЗАЭС

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Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что концерн находится в постоянном контакте с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на фоне подготовки украинскими властями атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

Ранее Карчаа заявил, что Украина в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.

«Контакт с МАГАТЭ постоянный, взаимодействие постоянное», — сказал он в интервью RT.

Карчаа подчеркнул, что концерн информирует агентство обо всех формирующихся угрозах на ядерном объекте. Он призвал не переоценивать роль и возможности МАГАТЭ.

«Это институт невоенный, не про войну, это институт про ядерную безопасность. Это институт с ограниченным мандатом, который не позволяет воздействовать в жёстком запретительном формате на военных и военно-политическое руководство, тем более страдающее серьёзной формой психологической патологии», — сказал он.

По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВС России блокируют попытки продвижения ВСУ, которые пытаются атаковать в Запорожской области с целью выйти на Токмак и Мелитополь, а также к дороге на ЗАЭС.

Он подчеркнул, что Вооружённые силы России перешли в активную оборону на линии фронта в Запорожской области, при этом они проводят и контратаки.

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