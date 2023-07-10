Французский политик Асселино назвал президента Украины Зеленского лакеем США
Об этом он написал в Twitter.
По словам Асселино, украинский президент планировал прийти и «распить шампанское» на саммите, в то время как он «убивает тысячи молодых украинцев».
«Однако 33 латиноамериканских лидера отказались видеть этого лакея США, который разоряет 90% планеты», — заявил французский политик.
Ранее Зеленский заявлял, что у Киева ещё есть шанс на приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.
Также, по словам украинского президента, Украина может не получить приглашения в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию.