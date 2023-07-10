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Французский политик Асселино назвал президента Украины Зеленского лакеем США

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Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино заявил, что лидеры стран Латинской Америки разрушили планы «лакея США» Владимира Зеленского отказом в посещении саммита ЕС — СЕЛАК.

Об этом он написал в Twitter.

По словам Асселино, украинский президент планировал прийти и «распить шампанское» на саммите, в то время как он «убивает тысячи молодых украинцев». 

«Однако 33 латиноамериканских лидера отказались видеть этого лакея США, который разоряет 90% планеты», — заявил французский политик.

Ранее Зеленский заявлял, что у Киева ещё есть шанс на приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Также, по словам украинского президента, Украина может не получить приглашения в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию.

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