Reuters: НАТО впервые с холодной войны согласовало план на случай атаки со стороны России
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Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на слова трёх дипломатов.
«Союзники по НАТО в понедельник достигли соглашения по региональным планам, в которых описывается, как альянс может ответить на российскую атаку», — говорится в публикации.
Отмечается, что подобный план разработан странами альянса впервые со времён окончания холодной войны.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода контингента НАТО на Украину.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в июне заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине.