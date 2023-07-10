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Reuters: НАТО впервые с холодной войны согласовало план на случай атаки со стороны России

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Страны Североатлантического альянса впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку со стороны России.
Reuters: НАТО впервые с холодной войны согласовало план на случай атаки со стороны России
  • AFP
  • © PETRAS MALUKAS

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на слова трёх дипломатов.

«Союзники по НАТО в понедельник достигли соглашения по региональным планам, в которых описывается, как альянс может ответить на российскую атаку», — говорится в публикации.

Отмечается, что подобный план разработан странами альянса впервые со времён окончания холодной войны.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода контингента НАТО на Украину.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в июне заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине.

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