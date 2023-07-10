Reuters: НАТО впервые с холодной войны согласовало план на случай атаки со стороны России

Страны Североатлантического альянса впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку со стороны России.

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на слова трёх дипломатов.

«Союзники по НАТО в понедельник достигли соглашения по региональным планам, в которых описывается, как альянс может ответить на российскую атаку», — говорится в публикации.

Отмечается, что подобный план разработан странами альянса впервые со времён окончания холодной войны.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода контингента НАТО на Украину.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в июне заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине.