Антонов: Киев из-за своих провалов попытается создать предлог для ввода НАТО на Украину
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Его слова приводит ТАСС.
«Западные правящие элиты должны понимать, что из-за провалов на поле боя Киев будет пытаться создать предлог для ввода натовского контингента на Украину, тем самым перевести региональный конфликт на уровень третьей мировой войны. Вряд ли граждане США и Европы готовы идти стройными рядами в ад, в который затягивает планету правительство Зеленского», — подчеркнул дипломат.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в июне заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине.
После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Расмуссен «впал в доктринёрское слабоумие». Он предложил поинтересоваться, спросили ли об этом население стран альянса.