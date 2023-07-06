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Антонов: Киев из-за своих провалов попытается создать предлог для ввода НАТО на Украину

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Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода контингента НАТО на Украину, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов: Киев из-за своих провалов попытается создать предлог для ввода НАТО на Украину
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит ТАСС.

«Западные правящие элиты должны понимать, что из-за провалов на поле боя Киев будет пытаться создать предлог для ввода натовского контингента на Украину, тем самым перевести региональный конфликт на уровень третьей мировой войны. Вряд ли граждане США и Европы готовы идти стройными рядами в ад, в который затягивает планету правительство Зеленского», — подчеркнул дипломат.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в июне заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине.

После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Расмуссен «впал в доктринёрское слабоумие». Он предложил поинтересоваться, спросили ли об этом население стран альянса.

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