Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода контингента НАТО на Украину, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Его слова приводит ТАСС.

«Западные правящие элиты должны понимать, что из-за провалов на поле боя Киев будет пытаться создать предлог для ввода натовского контингента на Украину, тем самым перевести региональный конфликт на уровень третьей мировой войны. Вряд ли граждане США и Европы готовы идти стройными рядами в ад, в который затягивает планету правительство Зеленского», — подчеркнул дипломат.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в июне заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине.

После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Расмуссен «впал в доктринёрское слабоумие». Он предложил поинтересоваться, спросили ли об этом население стран альянса.