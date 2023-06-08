Медведев: допустивший ввод войск НАТО на Украину Расмуссен впал в слабоумие
- РИА Новости
«Фог Расмуссен и раньше не был шибко умным человеком. А сейчас и вовсе впал в доктринёрское слабоумие. В интервью «Гардиан» он заявил, что, даже если Бандерокраина не получит приглашения в НАТО в Вильнюсе, страны Альянса смогут отправить туда свои войска. Типа сами, самостоятельно», — написал Медведев в Telegram.
Он также призвал помнить, что последствия в таком случае затронут в том числе США.
«И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет… Вот что значит не вовремя стать внештатным советником всяких жадных гнид типа порошенки и прочих коррумпированных нацистов», — заявил высокопоставленный источник.
Фог Расмуссен ранее заявил, что группа стран альянса «может захотеть ввести войска на Украину».
После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что до окончания конфликта в стране иностранные государства не будут вводить свои войска на Украину.