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Медведев: допустивший ввод войск НАТО на Украину Расмуссен впал в слабоумие

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Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, допустивший ввод войск НАТО на Украину, «впал в доктринёрское слабоумие», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он предложил поинтересоваться, спросили ли об этом население стран альянса.
Медведев: допустивший ввод войск НАТО на Украину Расмуссен впал в слабоумие
  • РИА Новости

«Фог Расмуссен и раньше не был шибко умным человеком. А сейчас и вовсе впал в доктринёрское слабоумие. В интервью «Гардиан» он заявил, что, даже если Бандерокраина не получит приглашения в НАТО в Вильнюсе, страны Альянса смогут отправить туда свои войска. Типа сами, самостоятельно», — написал Медведев в Telegram.

Он также призвал помнить, что последствия в таком случае затронут в том числе США.

«И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет… Вот что значит не вовремя стать внештатным советником всяких жадных гнид типа порошенки и прочих коррумпированных нацистов», — заявил высокопоставленный источник.

Фог Расмуссен ранее заявил, что группа стран альянса «может захотеть ввести войска на Украину».

После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что до окончания конфликта в стране иностранные государства не будут вводить свои войска на Украину.

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