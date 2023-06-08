Кулеба заявил, что войска НАТО не зайдут на Украину до окончания конфликта

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба утверждает, что до окончания конфликта в стране иностранные государства не будут вводить свои войска на Украину.

Об этом он сказал в эфире программы «Завтрак с 1+1», его слова приводит РИА Новости.

«До завершения вооружённого конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим», — сказал Кулеба.

Он добавил, что если Украина станет членом НАТО, то украинские бригады будут стоять в других странах НАТО.

Так министр прокомментировал слова экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, который заявил, что группа стран альянса «может захотеть ввести войска на Украину».

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг на форуме в Брюсселе утверждал, что если Украина не одержит победу в конфликте, то обсуждение её членства в Североатлантическом альянсе не будет иметь смысла.