Guardian: экс-генсек НАТО заявил о возможности отправки войск альянса на Украину
Об этом информирует Guardian.
«Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подобные шаги могут быть предприняты в случае, если государства-члены НАТО не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсуждать членство Украины в НАТО в случае её поражения будет бессмысленно.
Также, по его словам, Киеву было передано достаточно вооружения для проведения анонсированного наступления.