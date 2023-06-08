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Guardian: экс-генсек НАТО заявил о возможности отправки войск альянса на Украину

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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине.

Об этом информирует Guardian.

«Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные шаги могут быть предприняты в случае, если государства-члены НАТО не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсуждать членство Украины в НАТО в случае её поражения будет бессмысленно.

Также, по его словам, Киеву было передано достаточно вооружения для проведения анонсированного наступления.

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