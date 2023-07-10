«Показать воинственный настрой»: в Литве накануне саммита НАТО проходят военные учения

В преддверии саммита Североатлантического альянса, который пройдёт в Вильнюсе, в Литве проводятся учения военнослужащих Франко-германской бригады и подразделений литовской армии. Цель — отработка развёртывания сил и «сдерживающих действий» против противника, а также повышение оперативной совместимости. По мнению экспертов, эти учения следует рассматривать как часть мероприятий по созданию шумихи вокруг предстоящего саммита НАТО и его безопасности. Аналитики отмечают, что беспрецедентным стягиванием сил блока в Литву альянс намекает на пресловутую «российскую угрозу» и хочет культивировать образ России как врага, чтобы подтолкнуть страны блока к увеличению поставок оружия Украине.

В преддверии саммита НАТО в Литве проходят учения Франко-германской бригады и подразделений литовской армии. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Twitter.

«Наши сапёры из 550-й отдельной танковой инженерной роты из Штеттен-ам-Кальтен-Маркт усиливают многонациональную боевую группу на учениях #BlauenExpress, — говорится в сообщении. — В рамках отработки сдерживающих действий подразделения сил под руководством бойцов-инженеров преодолевают минное заграждение».

10 июля активную фазу учений продемонстрируют СМИ и приглашённым гостям на полигоне Гайжюнай Йонавского района, находящегося в центральной части Литвы, сообщают местные средства массовой информации.

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Как отмечается в заявлении Франко-германской бригады, цель учений — «отработка процессов и процедур» развёртывания сил и повышение оперативной совместимости.

«Литовские, немецкие и французские военнослужащие отрабатывают сдерживающие действия против сил противника», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, помимо военнослужащих из ВС Литвы, в манёврах задействованы 400 солдат и 70 боевых машин подразделений Франко-германской бригады. В учениях также используются бронетранспортёры Boxer и Griffon. По данным СМИ, всего в тренировках принимают участие около 100 единиц военной техники, в том числе разведывательные бронемашины Fennek.

В свою очередь, в НАТО акцентировали внимание на том, что учения проходят именно перед саммитом альянса на литовской территории.

«В преддверии саммита НАТО учения Blauen Express в Рукле (Литва) продемонстрируют процессы развёртывания сил и повысят оперативную совместимость среди союзников», — говорится в сообщении.

Флаги у штаб-квартиры НАТО

AP

По данным натовского руководства, развёрнутая бронетехника из Германии, Литвы и Франции «под германским командованием» готовилась к «десяти дням интенсивных учений».

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты России Никиты Данюка, эти учения следует рассматривать как часть мероприятий «по созданию шумихи» вокруг предстоящего саммита НАТО и его безопасности.

«Эти военные учения однозначно связаны с проведением саммита Североатлантического альянса. Акцент на этом делают даже в самом блоке, подчёркивая, что манёвры проходят в преддверии данного мероприятия», — заявил он в комментарии RT.

Схожего мнения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, под видом этих манёвров НАТО хотят перед саммитом «привести войска в боевую готовность».

«Цель этих мероприятий — сделать так, чтобы показать воинственный настрой организаторов предстоящего саммита Североатлантического альянса, в котором примут участие не только страны блока, но и их союзники, в частности Швеция, которая скоро может стать частью альянса. Поэтому проводящиеся в Литве учения — это фактически демонстрация силы, которая подкреплена и другими мероприятиями, связанными с укреплением воздушной обороны на территории страны и стягиванием войск и оружия блока НАТО», — отметил Кнутов в разговоре с RT.

На фоне «оборонной» подготовки к саммиту

Напомним, в преддверии саммита НАТО, который 11—12 июля должен пройти в Вильнюсе, Литва и её союзники по блоку начали активно предпринимать меры по обеспечению безопасности этого мероприятия.

«Для саммита НАТО была сформирована специальная группа по военной безопасности, в состав которой входят морские и сухопутные подразделения, подразделения специального назначения, боевого и тылового обеспечения. В общей сложности для обеспечения безопасности на время проведения саммита НАТО будут задействован три тысячи литовских военнослужащих и до тысячи военнослужащих (иных стран. — RT) НАТО», — говорится в сообщении литовского Минобороны.

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Отмечается также, что граждане и гости Литвы будут наблюдать личный состав литовских вооружённых сил не только в Вильнюсе, но и в других частях страны.

«Войска будут задействованы на критически важных объектах и значимой инфраструктуре, мостах, путепроводах, выполнять задачи по защите, а также поддерживать другие структуры, осуществляя поиск взрывчатых веществ, выполняя задачи по противовоздушной обороне и наблюдению. Военнослужащие также будут управлять транспортными средствами в составе кортежей иностранных делегаций и выполнять прочие конкретные задачи», — заявил командующий специальной группы по военной безопасности саммита НАТО подполковник Лютаурас Багочюнас.

В Минобороны Литвы также сообщили, что союзники по блоку содействуют выполнению задач в области безопасности продолжающимся развёртыванием систем ПВО большой дальности Patriot и комплексов противовоздушной обороны NASAMS, предназначенных для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.

«Другие средства, задействованные для обеспечения безопасности, предназначены для осуществления контроля и санитарной обработки от РХБЯ (радиологическое, химическое, биологическое и ядерное оружие. — RT), а также для радиоэлектронного подавления боевых БПЛА. Поддержка союзников будет интегрирована в общую структуру наряду с другими государственными структурами и вооружёнными силами Литвы», — говорится в сообщении литовского оборонного ведомства.

Зенитный ракетный комплекс NASAMS

© kam.lt

Как резюмировало агентство Reuters, Североатлантический альянс превратил Вильнюс «в крепость, защищённую современным вооружением для защиты президента США Джо Байдена и других лидеров» стран альянса, встреча которых состоится на этой неделе.

По данным агентства, 16 союзников по блоку направили в общей сложности около тысячи военнослужащих «для охраны саммита». Германия развернула 12 пусковых установок Patriot, используемых для перехвата баллистических и крылатых ракет или боевых самолётов, пишет Reuters. По информации агентства, систему противовоздушной обороны NASAMS предоставила Испания, Франция направила самоходные гаубицы Caesar. Также Париж вместе с Финляндией и Данией размещает военные самолёты в Литве и совместно с Великобританией предоставляет средства защиты от дронов.

Как сообщает агентство, Польша и Германия направили силы специальных операций, усиленные вертолётами, Литва же утроила численность пограничников на границе с Белоруссией и Россией, пополнив их офицерами из Латвии и Польши.

Как заявил литовский президент Гитанас Науседа, было бы «более чем безответственно» оставить небо незащищённым, когда в Вильнюс прибывают президент США Джо Байден и лидеры 40 стран. В свою очередь, в пограничной службе Литвы констатировали, что НАТО готовится «к различным провокациям».

«В состоянии антироссийского психоза»

По мнению экспертов, такого рода заявлениями и действиями в НАТО попытаются «прокачать антироссийскую повестку», намекая на то, что РФ может напасть на представителей альянса в Вильнюсе.

«В блоке хотят этими мерами в очередной раз привести западное общество к мысли о том, что Россия неадекватна и готова уничтожить лидеров 40 стран, что, конечно, полный бред. Никаких провокаций, по крайней мере со стороны России, не будет. Но то, что на Западе могут это разыграть специально, обвинив РФ, исключать не стоит», — считает Никита Данюк.

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По его словам, всё это нужно натовскому руководству, чтобы культивировать образ России как врага.

«В НАТО показывают всячески, что якобы у РФ есть намерения разрушить военную инфраструктуру альянса, а потому в блоке сейчас предпринимают беспрецедентные меры защиты, чтобы обезопасить проведение саммита. Хотя, конечно, это не более чем очередная информационная пропагандистская кампания. В России нет цели развязать прямой конфликт со структурой НАТО. Но многие в блоке уже стали жертвами собственной пропаганды, большинство членов альянса находятся в состоянии антироссийского психоза», — заявил Данюк.

При этом, по его словам, именно политическая и военная деятельность НАТО в первую очередь сосредоточена на том, чтобы противодействовать России. Как сообщало ранее агентство Reuters, страны альянса на июльском саммите утвердят секретные планы на случай конфликта с РФ, который, по мнению главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, «может возникнуть в любой момент».

В свою очередь, Юрий Кнутов также подчеркнул, что своей беспрецедентной подготовкой в сфере безопасности к саммиту НАТО в альянсе хотят показать, что РФ — якобы «агрессор, способный уничтожить глав государств блока».

«Происходит ещё большая демонизация России. И все эти страшилки будут ловко интегрированы в обсуждения в ходе саммита, чтобы раскрутить страны НАТО на увеличение поставок оружия киевскому режиму», — заявил эксперт.

Саммит НАТО в Вильнюсе

AP

При этом по факту никакой угрозы для проведения саммита НАТО нет, констатировал Кнутов.

«Россия не намерена ракетами атаковать Вильнюс, чтобы уничтожить участников саммита, на что намекают в блоке. РФ такими методами не действует. Блок, по сути, организовал спектакль в виде укрепления обороны Вильнюса, который призван раскрутить антироссийскую истерию в странах Запада. Но если бы в альянсе действительно так переживали из-за угрозы со стороны России, то провели бы саммит не в Литве, а в другой стране НАТО, например в Португалии которая находится достаточно далеко от РФ», — заключил аналитик.