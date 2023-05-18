Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Reuters: лидеры НАТО утвердят секретные планы на случай конфликта с Россией

Короткая ссылка
Страны НАТО в июле намерены утвердить новые инициативы на случай конфликта альянса с Россией, пишет агентство Reuters. Как утверждается, в рамках саммита в Вильнюсе будут приняты тысячи страниц «секретных военных планов». В них описывается, как блок будет реагировать в случае «российского нападения», сообщает агентство.
Reuters: лидеры НАТО утвердят секретные планы на случай конфликта с Россией
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент», — сказал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Руководство альянса намерено в общих чертах обрисовывать то, как страны блока должны модернизировать свои силы и материально-техническое обеспечение.

Глава НАТО Йенс Столтенберг отметил, что союзники должны точно знать, какие силы и средства необходимы, а также что и как развёртывать.

В Кремле отмечали, что НАТО является враждебной России организацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить