Reuters: лидеры НАТО утвердят секретные планы на случай конфликта с Россией

Страны НАТО в июле намерены утвердить новые инициативы на случай конфликта альянса с Россией, пишет агентство Reuters. Как утверждается, в рамках саммита в Вильнюсе будут приняты тысячи страниц «секретных военных планов». В них описывается, как блок будет реагировать в случае «российского нападения», сообщает агентство.

«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент», — сказал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Руководство альянса намерено в общих чертах обрисовывать то, как страны блока должны модернизировать свои силы и материально-техническое обеспечение.

Глава НАТО Йенс Столтенберг отметил, что союзники должны точно знать, какие силы и средства необходимы, а также что и как развёртывать.

В Кремле отмечали, что НАТО является враждебной России организацией.