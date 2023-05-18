Reuters: лидеры НАТО утвердят секретные планы на случай конфликта с Россией
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«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент», — сказал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
Руководство альянса намерено в общих чертах обрисовывать то, как страны блока должны модернизировать свои силы и материально-техническое обеспечение.
Глава НАТО Йенс Столтенберг отметил, что союзники должны точно знать, какие силы и средства необходимы, а также что и как развёртывать.
В Кремле отмечали, что НАТО является враждебной России организацией.