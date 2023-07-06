Финляндия усилит охрану границ во время визита Байдена и саммита стран Северной Европы

Погранслужба Финляндии усилит охрану границ с 8 по 15 июля в связи с визитом президента США Джо Байдена и проведением саммита лидеров стран Северной Европы.

«Пограничная охрана усилит охрану на внешних и внутренних границах Финляндии с 8 по 15 июля. Правительство приняло соответствующее решение 6 июля 2023 года», — сказано в сообщении погранслужбы.

Там отметили, что лица, пересекающие внутреннюю границу, должны быть готовы к пограничным проверкам в пунктах пересечения границы.

Президент США намерен нанести официальный визит в Великобританию, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля.