Финляндия усилит охрану границ во время визита Байдена и саммита стран Северной Европы
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«Пограничная охрана усилит охрану на внешних и внутренних границах Финляндии с 8 по 15 июля. Правительство приняло соответствующее решение 6 июля 2023 года», — сказано в сообщении погранслужбы.
Там отметили, что лица, пересекающие внутреннюю границу, должны быть готовы к пограничным проверкам в пунктах пересечения границы.
Президент США намерен нанести официальный визит в Великобританию, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля.