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Финляндия усилит охрану границ во время визита Байдена и саммита стран Северной Европы

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Погранслужба Финляндии усилит охрану границ с 8 по 15 июля в связи с визитом президента США Джо Байдена и проведением саммита лидеров стран Северной Европы.
Финляндия усилит охрану границ во время визита Байдена и саммита стран Северной Европы
  • Gettyimages.ru

«Пограничная охрана усилит охрану на внешних и внутренних границах Финляндии с 8 по 15 июля. Правительство приняло соответствующее решение 6 июля 2023 года», — сказано в сообщении погранслужбы.

Там отметили, что лица, пересекающие внутреннюю границу, должны быть готовы к пограничным проверкам в пунктах пересечения границы.

Президент США намерен нанести официальный визит в Великобританию, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля.

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