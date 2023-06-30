В Польше заявили о желании разместить на своей территории американское ядерное оружие

Польша обратилась к НАТО с просьбой разместить на своей территории американское ядерное оружие в качестве ответа на российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По его словам, в связи с намерением России разместить ТЯО на белорусской территории Варшава обратилась «ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», передаёт РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии элементом сдерживания.

Позднее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что большую часть ядерного оружия уже завезли в Белоруссию.