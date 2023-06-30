В Польше заявили о желании разместить на своей территории американское ядерное оружие
- Gettyimages.ru
- © traveler1116
По его словам, в связи с намерением России разместить ТЯО на белорусской территории Варшава обратилась «ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», передаёт РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии элементом сдерживания.
Позднее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что большую часть ядерного оружия уже завезли в Белоруссию.