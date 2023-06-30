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В Польше заявили о желании разместить на своей территории американское ядерное оружие

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Польша обратилась к НАТО с просьбой разместить на своей территории американское ядерное оружие в качестве ответа на российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
В Польше заявили о желании разместить на своей территории американское ядерное оружие
  • Gettyimages.ru
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По его словам, в связи с намерением России разместить ТЯО на белорусской территории Варшава обратилась «ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», передаёт РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии элементом сдерживания.

Позднее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что большую часть ядерного оружия уже завезли в Белоруссию.

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