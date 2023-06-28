МИД ФРГ: акт Россия — НАТО не является сдерживающим фактором укрепления альянса на востоке

Основополагающий акт Россия — НАТО в настоящее время не может рассматриваться ограничительным фактором в вопросе укрепления восточного фланга альянса. Об этом заявил представитель МИД Германии Кристиан Вагнер.

«Основополагающий акт Россия — НАТО ясно опирается на обстановку в сфере безопасности, при которой не стреляют», — приводит ТАСС его слова.

Вагнер добавил, что Россия якобы осложняла ситуацию с безопасностью в последние несколько лет.

«Поэтому Основополагающий акт Россия — НАТО в нынешней ситуации не может быть ограничительным фактором для необходимого усиления восточного фланга», — подытожил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что потенциальное расширение НАТО является раздражителем на долгие годы.