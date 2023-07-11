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Посол России в Бельгии: контакты с НАТО сейчас не осуществляются

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На данный момент контакты между Россией и НАТО не осуществляются, канал связи остаётся открытым на случай необходимости, заявил российский посол в Бельгии Александр Токовинин.

«Есть понимание, что этот канал для таких контактов остаётся открытым в случае необходимости, однако в последнее время в практическом плане такие контакты не осуществляются», — цитирует РИА Новости Токовинина.

Он отметил, что Совет Россия — НАТО по факту не существует, хотя формальное решение по данному вопросу не принималось.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что рассуждения о принятии Украины в НАТО частями говорят о том, что Запад оказался в сложном положении.

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино заявил, что лидеры стран Латинской Америки разрушили планы «лакея США» Владимира Зеленского отказом в посещении саммита ЕС — СЕЛАК.

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