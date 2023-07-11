Посол России в Бельгии: контакты с НАТО сейчас не осуществляются
«Есть понимание, что этот канал для таких контактов остаётся открытым в случае необходимости, однако в последнее время в практическом плане такие контакты не осуществляются», — цитирует РИА Новости Токовинина.
Он отметил, что Совет Россия — НАТО по факту не существует, хотя формальное решение по данному вопросу не принималось.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что рассуждения о принятии Украины в НАТО частями говорят о том, что Запад оказался в сложном положении.
Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино заявил, что лидеры стран Латинской Америки разрушили планы «лакея США» Владимира Зеленского отказом в посещении саммита ЕС — СЕЛАК.