Антонов: ситуация идёт к самому неблагоприятному сценарию противостояния России и НАТО
«Ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии Российской Федерации и государств альянса», — цитирует РИА Новости Антонова.
Он отметил, что принимаемые на Западе меры создают преграды для выхода из военно-политического кризиса, грозящего крупными проблемами для международной безопасности.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что рассуждения о принятии Украины в НАТО частями говорят о том, что Запад оказался в сложном положении.
Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино заявил, что лидеры стран Латинской Америки разрушили планы «лакея США» Владимира Зеленского отказом в посещении саммита ЕС — СЕЛАК.