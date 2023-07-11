Перед саммитом НАТО ситуация идёт к наиболее неблагоприятному сценарию в противостоянии России и альянса, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии Российской Федерации и государств альянса», — цитирует РИА Новости Антонова.

Он отметил, что принимаемые на Западе меры создают преграды для выхода из военно-политического кризиса, грозящего крупными проблемами для международной безопасности.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что рассуждения о принятии Украины в НАТО частями говорят о том, что Запад оказался в сложном положении.

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино заявил, что лидеры стран Латинской Америки разрушили планы «лакея США» Владимира Зеленского отказом в посещении саммита ЕС — СЕЛАК.