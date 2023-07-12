Зеленский заявил, что доволен результатами саммита НАТО

Результаты саммита НАТО оказались хорошими для Киева, но не идеальными, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но, если было бы приглашение (Украины в НАТО. — RT), они были бы идеальными», — цитирует его ТАСС.

Зеленский добавил, что в Киеве осознают, что Украина не может присоединиться к альянсу, пока продолжается вооружённый конфликт.

Глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто назвал результаты саммита НАТО в Вильнюсе скромными для Украины.

Он добавил, что в сложившейся ситуации «это было единственное правильное решение».

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на источники в НАТО сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский пытается заставить союзников из стран НАТО переписать заявление альянса, которое ожидается по итогам саммита в Вильнюсе.