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Зеленский заявил, что доволен результатами саммита НАТО

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Результаты саммита НАТО оказались хорошими для Киева, но не идеальными, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что доволен результатами саммита НАТО
  • AP
  • © Mindaugas Kulbis

«Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но, если было бы приглашение (Украины в НАТО. — RT), они были бы идеальными», — цитирует его ТАСС.

Зеленский добавил, что в Киеве осознают, что Украина не может присоединиться к альянсу, пока продолжается вооружённый конфликт.

Глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто назвал результаты саммита НАТО в Вильнюсе скромными для Украины.

Он добавил, что в сложившейся ситуации «это было единственное правильное решение».

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на источники в НАТО сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский пытается заставить союзников из стран НАТО переписать заявление альянса, которое ожидается по итогам саммита в Вильнюсе.

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