Глава МИД Венгрии Сийярто: итоги саммита НАТО оказались для Украины скромными
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По его словам, по сравнению с теми ожиданиями, которые в основном испытывали сами украинцы, практические результаты оказались скромными, передаёт РИА Новости.
Глава МИД Венгрии отметил, что Украина не получила ни приглашения, ни графика вступления в альянс и лишь Комиссия Украина — НАТО была повышена до уровня совета.
Сийярто также добавил, что в сложившейся ситуации «это было единственное правильное решение».
Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на источники в НАТО сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский пытается заставить союзников из стран НАТО переписать заявление альянса, которое ожидается по итогам саммита в Вильнюсе.