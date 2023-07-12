Глава МИД Венгрии Сийярто: итоги саммита НАТО оказались для Украины скромными

Глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто назвал результаты саммита НАТО в Вильнюсе скромными для Украины.

По его словам, по сравнению с теми ожиданиями, которые в основном испытывали сами украинцы, практические результаты оказались скромными, передаёт РИА Новости.

Глава МИД Венгрии отметил, что Украина не получила ни приглашения, ни графика вступления в альянс и лишь Комиссия Украина — НАТО была повышена до уровня совета.

Сийярто также добавил, что в сложившейся ситуации «это было единственное правильное решение».

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на источники в НАТО сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский пытается заставить союзников из стран НАТО переписать заявление альянса, которое ожидается по итогам саммита в Вильнюсе.