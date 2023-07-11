Guardian: Зеленский пытается убедить союзников переписать итоговое заявление НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский пытается заставить союзников из стран НАТО переписать заявление альянса, которое ожидается по итогам саммита в Вильнюсе.

Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники в НАТО.

«Как сообщили источники в НАТО, они считают, что Зеленский в последнюю минуту взялся за жёсткую публичную дипломатию, направленную на то, чтобы побудить переписать итоговую декларацию саммита или коммюнике до закрытия собрания в среду», — сообщает издание.

Президент Украины ранее выразил возмущение по поводу того, что в НАТО не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в альянс на саммите.

Как писал Bild, правительство Германии не соглашается ни на какие формулировки, которые бы создали впечатление «ускоренного пути» Украины к членству в НАТО.