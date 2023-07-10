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Bild: Германия не соглашается на формулировки о законном месте Украины в НАТО

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Правительство Германии не соглашается ни на какие формулировки, которые бы создали впечатление «ускоренного пути» Украины к членству в НАТО, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на «конфиденциальный правительственный документ».
Bild: Германия не соглашается на формулировки о законном месте Украины в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Правительство Шольца «не согласится ни на какие формулировки, которые создадут впечатление «ускоренного пути» к присоединению Украины», — пишет издание.

Поэтому Германия не примет заявления, в которых бы упоминалось приглашение Украины в НАТО или «законное место Украины в НАТО», говорится в сообщении.

При этом Берлин «готов рассмотреть компромиссные формулировки» для будущего вступления Украины в НАТО, «хотя условия для этого ещё не соблюдены».

Ранее американский президент Джо Байден в интервью CNN заявил, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс в данный момент.

Как пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник, Германия и США блокируют заявку Украины на вступление в НАТО.

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