Узнать больше

Зеленский возмутился неготовностью НАТО пригласить Украину в альянс

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу того, что в НАТО не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в альянс на саммите.
Зеленский возмутился неготовностью НАТО пригласить Украину в альянс
  • Gettyimages.ru

«Сейчас по пути в Вильнюс мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины», — написал он в Telegram.

Зеленский назвал беспрецедентным и абсурдным отсутствие временных рамок, в том числе для приглашения Украины.

«Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса», — добавил он.

Украинский лидер подчеркнул, что страна «заслуживает уважения», и назвал неопределённость партнёров слабостью.

Ранее премьер Бельгии Александр Де Кро заявил, что Украина станет членом НАТО только по единогласному решению блока и после выполнения всех условий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс.

Американский президент Джо Байден в интервью CNN заявил, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс в данный момент.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить