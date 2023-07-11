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Столтенберг предложил отменить для Украины план действий для вступления в НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс.
Столтенберг предложил отменить для Украины план действий для вступления в НАТО
  • Gettyimages.ru

«Я предложил план из трёх пунктов по приближению Украины к НАТО... что позволит ей сократить процесс (вступления в альянс. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг уточнил, что речь идёт о пакете многолетней поддержки, укреплении политических связей через создание Совета НАТО — Украина, а также отмены для Киева необходимости выполнения плана действий по членству в альянсе.

Ранее американский президент Джо Байден в интервью CNN заявил, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс в данный момент.

Как пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник, Германия и США блокируют заявку Украины на вступление в НАТО.

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