Премьер Бельгии заявил, что Украина войдёт в НАТО только после единогласного одобрения
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«Очевидно, что когда-нибудь Украина станет членом НАТО... Мы даже говорим о приглашении вступить в альянс, когда все будут на это согласны и все условия будут выполнены», — цитирует его РИА Новости.
По словам политика, на первом месте сейчас — гарантии безопасности в краткосрочной перспективе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс.
Американский президент Джо Байден в интервью CNN заявил, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс в данный момент.
Как пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник, Германия и США блокируют заявку Украины на вступление в НАТО.