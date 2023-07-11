Премьер Бельгии заявил, что Украина войдёт в НАТО только после единогласного одобрения

Украина станет членом НАТО только по единогласному решению блока и после выполнения всех условий, заявил премьер Бельгии Александр де Кроо.

«Очевидно, что когда-нибудь Украина станет членом НАТО... Мы даже говорим о приглашении вступить в альянс, когда все будут на это согласны и все условия будут выполнены», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, на первом месте сейчас — гарантии безопасности в краткосрочной перспективе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс.

Американский президент Джо Байден в интервью CNN заявил, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс в данный момент.

Как пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник, Германия и США блокируют заявку Украины на вступление в НАТО.