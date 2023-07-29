Путин заявил, что Россия не может выполнить пункт о прекращении огня при наступлении Киева

Российский президент Владимир Путин, говоря об африканской мирной инициативе, заявил, что Россия не может выполнить пункт о прекращении огня во время наступления украинских войск.

Он отметил, что «есть вещи, которые труднореализуемы или нереализуемы».

Путин обратил внимание, что одним из пунктов, например, является прекращение огня.

«Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление», — сказал президент.

Он добавил, что не могут же российские войска прекратить огонь, когда на них наступают.

«К нам чего обращаться с прекращением огня?» — задался вопросом глава государства.

Также Путин заявил, что украинские войска везде остановлены и отброшены.