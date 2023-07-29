Путин заявил, что Россия не может выполнить пункт о прекращении огня при наступлении Киева
Он отметил, что «есть вещи, которые труднореализуемы или нереализуемы».
Путин обратил внимание, что одним из пунктов, например, является прекращение огня.
«Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление», — сказал президент.
Он добавил, что не могут же российские войска прекратить огонь, когда на них наступают.
«К нам чего обращаться с прекращением огня?» — задался вопросом глава государства.
Также Путин заявил, что украинские войска везде остановлены и отброшены.