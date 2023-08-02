Аналитик Неменский не ожидает системного ухудшения отношений Польши и Украины

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя министра внешнеполитического ведомства Польши Павла Яблоньского об ухудшении отношений с Украиной из-за дипломатического скандала.

«Отношения двух стран всё время складываются очень непросто. Был период сильного охлаждения после «евромайдана», с конца 2014 до 2022 года отношения были очень прохладные. Связаны они были с неприятием Польшей культа Бандеры, с разгулом ультраправых организаций на Украине; Польша всячески готова поддерживать Украину в проевропейских амбициях, но по отношению к украинскому национализму — там позиция очень жёсткая», — пояснил эксперт.

По его словам, после начала СВО ситуация изменилась: в Польше решили отложить все эти противоречия на потом и попытаться стать лидером европейского сообщества по оказанию помощи Украине.

«Но в Польше по-прежнему требуют от Киева уступок в области исторической политики и признания польского лидерства, на что в Киеве не идут. Варшаву раздражает то, что Киев больше ориентирован на взаимодействие с Берлином, Парижем, Лондоном, а не с Варшавой. Противоречия сейчас опять проявились, отношения напряглись, но я не думаю, что это приведёт к системному ухудшению, потому что никаких разворотов в нынешнем политическом курсе ни со стороны Киева, ни со стороны Варшавы ожидать невозможно, он для них безальтернативен. Так как у Украины нет возможности для геополитической альтернативы, всё равно Украина ориентирована на поддержку Запада», — подчеркнул собеседник RT.

И любая поддержка, любая помощь для Киева крайне важна сейчас, добавил специалист.

«В общем-то он (Киев. — RT) загнан в угол, и ему непросто всё время отнекиваться от польских предложений по историческим трактовкам. С другой стороны, всё-таки Зеленский вынужден считаться с тем, что крайне правые играют большую в роль в украинской политике, в военных действиях, и делать большую уступку Варшаве он не может, потому что это приведёт к серьёзным негативным последствиям во внутренней ситуации. Так или иначе, я думаю, что сейчас постараются раздражение постепенно снять, тем более, что в Польше осенью выборы, существенное ухудшение отношений с Украиной, которое будет расценено избирателями как поражение украинского направления политики правящей партии, им это не годится», — заключил Неменский.

Ранее Яблоньский заявил об ухудшении отношений с Украиной после высказываний министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы и вызова польского посла в МИД Украины в связи с этим.

1 августа МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого после заявления Пшидача.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал инцидент с вызовом посла республики в МИД Украины.