«Под натовским зонтиком»: Путин заявил о планах Польши вмешаться в конфликт на Украине

Польша рассчитывает сформировать коалицию и напрямую вмешаться в украинский конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания с Совбезом. Кроме того, по словам президента, польское руководство мечтает и о белорусских землях. Однако на агрессию против Белоруссии Россия ответит всеми имеющимися средствами, подчеркнул Путин. По словам аналитиков, Польша давно вынашивает планы ввести войска в западные области Украины, однако пока не получила на это согласие Вашингтона и Киева.

Польские лидеры рассчитывают сформировать «под натовским зонтиком» коалицию и напрямую вмешаться в конфликт на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом.

«Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину», — сказал Путин.

В начале совещания директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин выступил с заявлением о том, что «официальная Варшава постепенно приходит к осознанию того, что никакая западная помощь Киеву не способна поддержать Украину в тех целях, которые были заложены в эту помощь», а «вопрос поражения Украины — это вопрос только времени». По этой причине Варшава разрабатывает планы в рамках так называемого люблинского треугольника (формат партнёрства Польши, Украины и Литвы).

«У польского руководства усиливается настрой на то, чтобы вести контроль на западных территориях Украины, в западных областях, путём размещения там своих войск», — сказал Нарышкин.

По словам президента, если польские войска под каким-либо предлогом «войдут, например, во Львов или на другие территории Украины», они там останутся навсегда. Режим в Киеве ради самосохранения готов пойти даже на отторжение части своих территорий в пользу Польши, считает российский лидер.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

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«Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на всё, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить своё существование. Им наплевать на народ Украины, на её суверенитет и национальные интересы. Они будут торговать всем: и людьми, и землёй», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что таким же образом поступали в прошлом и идейные предшественники нынешних киевских властей — «петлюровцы, которые в 1920 году заключили с Польшей так называемые секретные конвенции, по которым в обмен на военную поддержку отдавали Польше земли Галиции и Западной Волыни».

«Такие предатели и сегодня готовы открыть ворота для зарубежных хозяев и в очередной раз продать Украину», — заявил президент.

Кроме того, как сказал Путин, хорошо известно, что польское руководство мечтает и о белорусских землях.

«Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами — это, повторю, в конце концов, их дело. Мы в это вмешиваться не будем. Но что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», — подчеркнул Путин.

«Опасные планы польского руководства»

По словам Сергея Нарышкина, размещение польских войск на западных территориях Украины — это один из вариантов, которые Варшава намерена «оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы» («люблинский треугольник»).

Напомним, соглашение о создании «люблинского треугольника» Польша, Литва и Украина подписали в 2020 году. В соответствующей декларации главы МИД указанных стран среди прочего подтвердили желание углублять и расширять военное сотрудничество.

Ранее, в 2014 году, Варшава, Вильнюс и Киев договорились о создании совместной бригады LitPolUkrBrig. В настоящее время, по данным СВР, для реализации идеи по вторжению на Украину Варшава планирует «существенно увеличить численность общевойсковой литовско-польской-украинской бригады».

«Нам представляется, что за этими довольно опасными планами польского руководства надо внимательно следить», — заявил Сергей Нарышкин.

Стоит отметить, что заявление СВР было сделано на фоне трений между Варшавой и Киевом по поводу экспорта украинского зерна. Польша объявила, что после 15 сентября продлит запрет на ввоз украинского зерна, даже если этого не сделает Еврокомиссия.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал это решение недружественным и популистским шагом, результатом которого якобы станет удар по мировой продовольственной безопасности и украинской экономике.

В ответ замглавы МИД Польши Павел Яблоньский посоветовал Шмыгалю не проявлять агрессию, а провести «анализ того, что Польша по-настоящему сделала для Украины». Он также подчеркнул, что для Варшавы приоритетом являются собственные национальные интересы.

«Всё, что мы делаем для Украины или других союзников, мы всегда делаем, исходя из наших национальных интересов... Мы поддерживаем Украину в очень широкой сфере, но мы всегда поддерживаем Украину в таких сферах и в таком объёме, как это выгодно для Польши», — заявил Яблоньский.

Боевые задачи польских военных

Стоит отметить, что о польских планах по вторжению на украинскую территорию СВР предупреждала и ранее. В конце апреля прошлого года Сергей Нарышкин сообщил об обсуждении Варшавой и Вашингтоном возможности установления контроля над западными областями Украины. Ввод польских войск в этот регион предполагалось осуществить под лозунгом «защиты от российской агрессии».

Отмечалось также, что такая миссия могла бы проходить без мандата НАТО, но с участием «желающих государств».

В приоритетные боевые задачи польских военных должен был войти постепенный перехват у Нацгвардии Украины контроля над расположенными на Западной Украине стратегическими объектами.

«Польские спецслужбы уже сейчас ведут поиск «договороспособных» представителей украинской элиты для формирования ориентированного на Варшаву «демократического» противовеса националистам», — заявил тогда Нарышкин.

9 июня того же года Служба внешней разведки России сообщила, что «Варшава усиленно подталкивает режим Зеленского к передаче ей де-факто контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями». В частности, с согласия Киева поляки решили разместить на своей территории «резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины». Основные задачи по монтажу оборудования ГНСУ на территории Польши взяла на себя аффилированная с местными спецслужбами технологическая компания Siltec, указали в СВР.

10 июня 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Польша уже начала осваивать украинскую территорию. По его словам, в пользу этой версии говорят такие шаги украинских властей, как создание Польшей параллельной системы контроля налоговой службы Украины, а также принятие законов «об особых правах поляков».

Верховная рада

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Напомним, летом 2022 года президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект №7550, согласно которому гражданам Польши и их семьям позволяется легально находиться на Украине в течение 18 месяцев. Помимо этого, документ наделял поляков правом на трудоустройство и госрегистрацию как налогоплательщиков, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях и медицинское обслуживание.

28 июля Рада приняла закон, после чего он был подписан Зеленским.

«Вмешательство Польши в дела Белоруссии»

По словам аналитиков, представленная СВР информация свидетельствует о том, что Польша не отказалась от планов ввести войска на Украину.

«Польша готовится к этому варианту развития событий, эта идея не оставлена. А польско-литовско-украинская бригада, которая уже несколько лет действует в Польше, может принять участие в военных действиях на территории Украины или в миссии по охране её стратегических объектов», — заявил в разговоре с RT эксперт РИСИ Олег Неменский.

По мнению специалиста, возможный ввод войск Польши будет осуществляться коалицией из «нескольких стран — членов НАТО».

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При этом Неменский полагает, что реализация польских планов может начаться только после того, как на это дадут согласие Киев и Вашингтон.

«Это произойдёт, во-первых, когда позволит Киев, который пока сопротивляется этому, так как понимает, что после ввода польских войск украинские власти окажутся в подчинённом положении. Во-вторых, для этого нужно разрешение со стороны Вашингтона. Его пока нет», — отметил эксперт.

Кроме того, по мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, ввод польских войск может вызвать недовольство части населения Западной Украины.

«Население там неоднородное. Есть те, кто готов подстроиться под любую власть. Но есть и украинские националисты, которые не забыли о притеснениях со стороны поляков во времена, когда эти территории входили в состав Польши. Поэтому ввод войск вызовет протест с их стороны. Вопрос лишь в том, будет это открытый протест или скрытое недовольство», — заявил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, Олег Неменский не исключает, что Польша может также попытаться вмешаться в ситуацию в Белоруссии, если в 2024 году на фоне выборов Западу удастся раскачать обстановку в стране.

«Вмешательство Польши в дела Белоруссии весьма вероятно в следующем году, если Западу удастся спровоцировать крупные выступления оппозиции на фоне выборов. Это может быть использовано как предлог для введения вооружённых сил. В Польше обсуждается такой вариант, и такая перспектива есть», — заявил эксперт.

В этом случае, говорит Неменский, Москва будет вынуждена оказать Минску помощь.

«Кроме того что Россия и Белоруссия — Союзное государство, обе входят и в ОДКБ, что делает нас военными союзниками. Плюс ко всему Россия разместила на территории Белоруссии своё ядерное оружие, поэтому мы точно не останемся в стороне», — заключил аналитик.