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Польский МИД: Польша поддержит Украину только в том, что выгодно для самой Польши

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Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что польская сторона поддержит Украину только в том, что выгодно для самой Польши.
Польский МИД: Польша поддержит Украину только в том, что выгодно для самой Польши
  • Gettyimages.ru
  • © fotodrobik

Соответствующее заявление он сделал после окончания встречи глав МИД стран ЕС.

Как сообщает РИА Новости, данное заявление, в частности, относится к переговорам Польши и Украины по поводу зерна. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал намерение Польши продлить запрет на ввоз украинского зерна недружественным и популистским шагом, результатом которого станет удар по мировой продовольственной безопасности и украинской экономике.

«Польша помогает Украине в огромной степени, предоставляет огромный объём поддержки. В то же время всё, что мы делаем для Украины или для других союзников, мы всегда делаем потому, что это является реализацией наших национальных интересов, наших государственных интересов. Мы руководствуемся этим», — отметил он.

Яблоньский подчеркнул, что, если Польша с чем-то не согласна, она не будет стесняться об этом говорить.

«Мы поддерживаем Украину в очень широкой сфере, но мы всегда поддерживаем Украину в таких сферах и в таком объёме, как это выгодно для Польши», — добавил он.

Отдельно польский чиновник призвал Шмыгаля не проявлять агрессию, а проанализировать идущую на Украину из Польши помощь.

Ранее Моравецкий заявил, что Варшава сама запретит ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не продлит ограничения.

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